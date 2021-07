Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук показал, как проходят съемки "Співають всі"

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является популярным украинским телеведущим. Красавчик работал во многих проектах, а сейчас работает в "Співають всі". У тебя в Инстаграм телеведущий решил показать, как проходит сьемки проекта.

На фото, которое Владимир оставил в Инстаграм, можно увидеть телеведущего, который сидел у зеркала. В это время рядом находились врачи, которые обрабатывали руки Остапчуку. Как можно понять, с Владимиром произошел неприятный инцидент.

"Кровь на проекте "Співають всі", - подписал лаконично фотографию Владимир.

Отметим, что шоу "Співають всі" - это адаптация грандиозного проекта All Together Now, придуманного в Великобритании. В Украине занялся проектом ТРК "Украина". В 2021 году будет первый сезон шоу, ведь до этого в Украине не показывали данный формат.

