В Украине будет зафиксирована наибольшая температура среди европейских стран

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, уже 15 числа по всей территории страны температура подымиться до 30-35 со знаком "+", но жара пойдет на спад уже с 20 июля.

Сначала "попустит" Запад страны, а за ним похолодает на Востоке и в южных областях.

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Синоптик отметила, что в ближайшее время осадков ожидать не стоит - дожди ожидаются лишь 17 числа, которые пройдут на севере, западе и в центральных регионах Украины.

В украинском гидромедцентре уже предупредили, что 14 июля в западных, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской, 15-16 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в Крыму на смену сильным ливням пришел град, разогнавший отдыхающих.

Как сообщала Politeka, спасатели и синоптики предупредили украинцев о сильной жаре.

Также Politeka писала, что Житомир пострадал от ливней и ураганного ветра.