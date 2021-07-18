Известная украинская певица Даша Астафьева показала себя, радуя фанатов

Как пишет Politeka.net, Даша является успешной отечественной певицей, бывшей солисткой группы Nikita. Сейчас красотка активно занимается фотосессиями и ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами очень смелым и провокационным контентом, восхищая сотни тысяч украинцев.

В этот раз Даша решила показать, как выглядит фигура, надев узкий закрытый купальник. Астафьева стояла в раздевалке, демонстрируя роскошные формы, а волосы собрала в хвостик.

"Делай раз", - подписала девушка под фотографией.

На второй фотографии Даша была в аналогичном наряде. Девушка залезла на сиденье, сбросив обувь, а потом выгнулась, хвастаясь своими прелестями.

"Делай два!", - добавила Астафьева.

"В некоторых местах, мне одной лучше не оставаться", - написала Даша под второй фотографией.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки.

Напомним, Астафьева в наряде из одних ремней и бисера вскружила голову кадрами на качелях

А еще Politeka писала, что Полякова закатила буйную вечеринку с "гастрольным мужем", беременной Осадчей и Астафьевой

Также Politeka сообщала, что Астафьева в узком купальнике в горошек рассказала о тайных желаниях



