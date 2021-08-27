В сети показали одного из участников нового сезона "Холостячки" со Златой Огневич

Как передает Politeka.net, Злата Огневич популярная украинская певица. Артистка прославилась благодаря своему участию на международном конкурсе Евровидение, где она заняла 3 место. Недавно стало известно, что певица стала главной героиней второго сезона популярного шоу "Холостячка". В сети идет активное обсуждение проекта и его новых участников.

На этот раз в сети показали нового участника, который будет бороться за сердце новой "Холостячки" Златы Огневич. Он является чемпионом Украины и США по дайвингу. По его словам, он отказался от международных соревнований, когда узнал, кто стал новой "Холостячкой."

Стоит отметить, что мужчина вернулся в Украину из Мексики ради проекта.

В комментариях разразилось обсуждение, где говорят, что такого мужчину в предыдущем сезоне уже "отшили": "Очередной самовлюблённый принц. Одного такого Мишина уже отшила))", "А чего на самом деле "отказался" от соревнований? Ааа, мы должны в эту легенду поверить, ну ок, ждем уже с нетерпением."

Ранее сообщалось, Огневич в разгар съемок "Холостячки" неожиданно высказалась о семейной жизни и детях: "Раньше было..."

Также, "Холостячку" Огневич в первом же эфире решил покорить стоматолог-принц: "Прям Дмитрий Карпачев, только моложе"

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