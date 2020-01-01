Дружина екс-капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина показалася у червоній білизні

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.

Так на новому опублікованому кадрі модель показала, атмосферний новорічний кадр - сама Ірина Морозюк постала в образі, ймовірно, головного подарунка біля новорічної ялинки. Модель позувала в червоній мереживній білизні з дуже "відкритим" низом комплекту - на місці трусиків рясніли кілька смужок і червоний бант.

Більше того, образ жінка доповнила яскравим макіяжем, взуттям в тон "наряду" на шпильці, а на голові епатажної дами красувався величезний червоний бант - така собі святкова лялька біля головного атребуту новорічних свят.

Ефектна блондинка присіла, підігнувши коліна і "виставила" свою головну принаду у вигляді підкачаних сідниць.

Чи варто говорити про реакцію шанувальників - всі, як один захоплюються фантазією і пишними формами любительки відвертих кадрів.

Як раніше ми писали, колишній капітан київської команди Морозюк влітку перейшов на постійній основі в турецький Ризеспор, за який він до цього виступав на правах оренди, і вже встиг провести більше 11 матчів у новому сезоні.

У свою чергу дружина українського гравця нещодавно знайшла собі нове захоплення, ставши президентом аматорського футбольного клубу зі Львова.

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22-річний футболіст в Парижі зробив пропозицію своїй дівчині Анні, яка, звичайно ж, відповіла згодою.



Про Анну відомо небагато. Вона закінчила Національний фармацевтичний університет у Харкові. Працює лікарем в лабораторії і викладає в університеті. Дівчина часто публікує яскраві фото в соцмережах, на яких видно, що у неї шикарна фігура.

До речі, півзахисник української збірної Олександр Зінченко заявив, що одного разу може повернутися в донецький "Шахтар".



"Коли я був маленький і грав в академії, завжди мріяв зіграти на "Донбас Арені". Ти ніколи не знаєш, що може статися в твоєму житті. Я дуже поважаю і люблю "Шахтар". Він для мене рідний. "Шахтар" виховав мене, я не виключаю можливості повернутися", - передає слова Зінченка " Трибуна ".

Нагадаємо, що Зінченко одним словом висловився про відхід Ракицького, приголомшивши українців.

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