Вболівальниця Барселони і Ліонеля Мессі Сьюзі Кортес поділилася новими відвертими фото

Сьюзі Кортес продовжує набирати популярність.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram фотомоделі. Відома бразилійка поділилася з шанувальниками новими фото. Сексапільна красуня приміряла на себе образ фатальної жінки. На одному з фото вона позує в чорному капелюсі і трусиках, тримаючи в зубах цигарку, ліфчика на ній немає. У наступному образі апетитна модель дивиться на себе в дзеркало, прикриваючи груди рукою. Ще одне зображення зроблено в фотостудії. Фотограф знімає Кортес ззаду і шанувальникам відкривається прекрасний вид її сідниць і стегон. Майже на всіх фото видно тату Мессі яке кокетливо «визирає» з-під трусиків. Шанувальники красуні рассіпаются в компліментах: "Фатальна красуня", "Вражає", "Форми просто супер".

Нагадаємо, що дружина Ліонеля Мессі не в захваті від прихильниці чоловіка. У 2016 Сьюзі Кортес знялася в еротичній фотосесії у футболці Мессі, і відправила йому це фото в повідомленні. Після такого вчинку футболіст з дружиною заблокували її в соціальних мережах.

Раніше ми писали, як пустотлива 29-річна бразилійка еротично розляглася в кріслі. З одягу на ній тільки босоніжки. Шанувальники можуть розгледіти обриси її бездоганної фігури.

Ще на одному фото Кортес позує на тенісному корті, тримаючи в руках ракетку. Там вона одягнена в тенісну форму, яка мало що приховує. Передплатники оцінили ідеальний прес фотомоделі.

На останньому фото бразилійка позує з пляшкою шампанського, оголивши свої чудові стегна. Підв'язки на панчохи не можуть приховати чудові форми від поглядів прихильників.

Нагадаємо, що дружина екс-капітана "Динамо" засвітила зайве в невидимому білизна.

Як повідомляла Politeka, безсоромна дружина збірки України показала свої величезні "м'ячі" без білизни.