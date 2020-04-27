Українська фітнес-модель Тетяна Федосєєва порадувала підписників відвертими фото
На знімках спортсменка практично завжди гола - дівчині і справді є що показати, повідомляє Politeka з посиланням на Instagram українки.
Так, українка в часто показує свою фігуру без одягу.
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"Бомба", " Красива жінка, дуже приємно дивитися", " Вау та ви й одяг носите, здивований", - пишуть у коментарях.
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Так, нещодавно модель зняла себе повністю голою.
Дівчині є чим похвалитися, і вона не соромиться приміряти на себе облягаючі наряди.
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