Екс-чемпіон світу в першій важкій вазі росіянин Рахім Чакхієв назвав найсильніших боксерів надважкої ваги



«Кажучи про тих, хто зараз б'ється в професійному боксі, якщо говорити про суперважку вагу, то я вважаю, що потенціал є сильний у Джошуа, поставлю його на перше місце.



Ну і поставлю на Усика, але йому в цій вазі ще треба обжитися. Хоча, якщо він зараз зустрітися з Ф'юрі, то, на мій погляд, він виграє», – сказав Чакхієв.

До речі, колишній суперник Усика Тоні Белью впевнений, що український боксер не зможе перемогти діючих чемпіонів світу в суперважкій вазі.

"Усик - блискучий боксер. Люди постійно запитують мене, як він буде виглядати в супертяжах. Думаю, що у нього вистачить майстерності, щоб впоратися з кожним суперником, крім двох.

Мова про великих хлопчиків. Не думаю, що Усик досить великий, щоб перемогти Джошуа і Ф'юрі. Зрозумійте мене правильно, Олександр може лідирувати за очками проти Джошуа, але потім Ентоні добереться до нього і прикінчить, роблячи все поступово. Коли справа дійде до Ф'юрі, то він просто не дозволить Усику підійти досить близько. Тайсон величезний. Усика можна побити тільки завдяки розмірам", - заявив Белью.

Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".

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