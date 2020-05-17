У неї фігура, про яку мріють мільйони

Популярна фітнес-тренер Катерина Усманова, яка вважається володаркою найкрасивіших сідниць на теренах Східної Європи, поділилася чуттєвим фото зі своїм чоловіком

Свіжий знімок спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Красуня була повністю голою, на фото можна розгледіти її ідеальні форми, до яких вона прийшла завдяки спорту. Усманова лежить в ліжку поруч зі своїм чоловіком. Він укритий ковдрою, а красуня вирішила не прикривати своє тіло. Вони лежать так близько один до одного, наскільки це можливо.

У себе на сторінці спортсменка проанонсувала марафон, спрямований на те, щоб полюбити себе. У коментарях до посту шанувальники дівчини залишили безліч захоплених коментарів.

«Ваааауу, Катя, фотка-вогонь», «Шикарне фото», «Гаряче», «Яке фото! Катюша, не перестаєте дивувати», «Ах, яке фото, просто вогонь-пожежа», «Вааау, краса», «Це дуже ніжно», «Чуттєво», «Яке фото. Ви такі гарні - естетика людського тіла», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Катерина Усманова стала відомою після перемог на кількох чемпіонатах з фітнес-бікіні. Зараз вона займається сім'єю і допомагає дівчатам робити фігури своєї мрії. У соцмережах на красуню підписано понад 2,6 мільйонів осіб.

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