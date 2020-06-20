Відома українська фітнес-модель Таня Федосєєва показала незвичайний образ, посвітивши своїм тілом

На фото Тетяна позує в чорно-білому платті, знявши бретельки сукні. Федосєєва взялася руками за груди і спокусливо демонструвала найцікавіше. На другому фото зірка вже прибрала руки і показала свої "м'ячики" у всій красі, завдяки чому кадри виявилися максимально спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"якби було тільки перше фото, то багато хто хотіли б побачити друге. Сьогодні я виконую чиюсь маленьку мрію. Ти сьогодні когось порадував?", - написала Таня.

Фанати поставили тисячі лайків і написали безліч коментарів:

"Дуже красива", "Прекрасна", "Який прекрасний день - чудові фото в чорному, дійсно супер. бажаю вам відмінною п'ятниці і хороших вихідних", "Які малятка", "Досконалість", "Твоя доброта цінується".

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Таня Федосєєва приголомшила відвертим чином.

На фото Таня позує в зеленому бікіні з мотузочок. Федосєєва на першому кадрі села на дерев'яну огорожу і показала, що ховає між ніг, а на другому кадрі - потягнула за бретельку і засвітила найпікантніше, що було в купальнику, завдяки чому чоловіки відразу опинилася в захваті.

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