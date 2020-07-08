Американський боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) готовий провести поєдинок з українцем Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) без глядачів

«Потрібно битися з тими, кого вважають кращими фани, і побити їх. От і все. Люди вважають, що Ломаченко – кращий в pound-for-pound, але я в це не вірю. Я просто вийду в ринг і покажу, що я прав. З ким би я не бився далі, якщо вони вважають себе кращими з кращих, недоторканними і богами, то я просто вийду в ринг і заткну їх.

Я просто люблю битися. А ще я люблю бійців, які думають, що їх ла*но не смердить. Мені подобається вибивати з них ла*но. Ви знаєте, про кого я кажу. Через всі свої досягнення Ломаченко може бути таким, яким він є. Але є дещо щодо цього чувака, що мені не подобається особисто. Я просто хочу, щоб це всі почули», – сказав Лопес.

Раніше ми писали, що американський тренер Джефф Мейвезер і дядько Флойда Мейвезера зробив прогноз на бій Ломаченко-Лопес.

Він вважає, що у Теофимо є великі шанси на перемогу:

"Це складний бій для прогнозу. Я думаю, у Теофимо дуже великий шанс на перемогу в цьому бою. Я не скажу, що він гарантовано переможе, але я схиляюся до його перемоги», – цитує Мейвезера vRINGe.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко зустрінеться з американцем Теофимо Лопесом в бою зовсім скоро

Про це заявив прооутер Марк Крігель, повідомляє ESPN .

За його словами, бій відбудеться 19 вересня. Де відбудеться поєдинок, поки невідомо.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".