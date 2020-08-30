Відома фітнес-модель Юлія Мішура без сорому постала топлес
Знаменита українка, яка стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу у Варшаві, часто радує шанувальників жаркими кадрами без одягу, передає Politeka.net.
На одному з останніх знімків чарівна Мішура позувала в одних джинсах. Зірка підійшла до камери ближче, щоб краще показати своє ідеальне тіло.
Красуня прикрила груди рукою з чашкою кави. Рельєфний прес і струнка талія - немає нічого прекраснішого - відпадна фігурка.
Джинси на високій посадці ідеально сіли на стегнах. Її образ завершили кілька браслетів.
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Юлія розпустила довге русяве волосся, при цьому обличчя її не було видно, лише пухкі прочинені губи потрапили в камеру.
"Кавоман... завжди смачна кава🤤 😋. ➖ Багато смачної кави за день 😂 🤪 ",- підписала фото знаменитість.
За 15 хвилин пост зібрав понад 60 лайків і трохи коментарів у вигляді смайликів.
Нагадаємо, фітнес-модель Юлія Мішура позувала топлес. Зірка прикрила непишні груди рукою. При цьому частина бюста виглядала з-під долоні.
Фігуриста красуня одягла леопардові трусики на товстій гумці, натягнувши її вище стегон.
"Богиня краси", "Спасибі за підвищення тестостерону🔥 🔥 🔥 💪 🏻", - написали одні з користувачів мережі.
Раніше повідомлялося, що Юлія Мішура попозувала в спортивних трусах з високою талією і топі. Спортсменка пікантно вигнулася, похвалившись підтягнутими сідницями та іншими частинами м'язистого тіла. У той же час довге волосся прикривало половину обличчя моделі.
Нагадавши, фітнес-модель Юлія мішура похвалилася дивовижним "горішком", розвернувшись спиною
А ще Politeka писала, що роздягнена фітнес-модель Юлія мішура звела з розуму пружностями без білизни
Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія мішура зігнулася перед камерою в одних трусиках