Модель спокусила всім, що має

Відома фітнес-модель Юлія Мішура без сорому постала топлес

Знаменита українка, яка стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу у Варшаві, часто радує шанувальників жаркими кадрами без одягу, передає Politeka.net.

На одному з останніх знімків чарівна Мішура позувала в одних джинсах. Зірка підійшла до камери ближче, щоб краще показати своє ідеальне тіло.

Красуня прикрила груди рукою з чашкою кави. Рельєфний прес і струнка талія - немає нічого прекраснішого - відпадна фігурка.

Джинси на високій посадці ідеально сіли на стегнах. Її образ завершили кілька браслетів.

Юлія розпустила довге русяве волосся, при цьому обличчя її не було видно, лише пухкі прочинені губи потрапили в камеру.

"Кавоман... завжди смачна кава🤤 😋. ➖ Багато смачної кави за день 😂 🤪 ",- підписала фото знаменитість.

За 15 хвилин пост зібрав понад 60 лайків і трохи коментарів у вигляді смайликів.

Нагадаємо, фітнес-модель Юлія Мішура позувала топлес. Зірка прикрила непишні груди рукою. При цьому частина бюста виглядала з-під долоні.

Фігуриста красуня одягла леопардові трусики на товстій гумці, натягнувши її вище стегон.

"Богиня краси", "Спасибі за підвищення тестостерону🔥 🔥 🔥 💪 🏻", - написали одні з користувачів мережі.

Раніше повідомлялося, що Юлія Мішура попозувала в спортивних трусах з високою талією і топі. Спортсменка пікантно вигнулася, похвалившись підтягнутими сідницями та іншими частинами м'язистого тіла. У той же час довге волосся прикривало половину обличчя моделі.

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