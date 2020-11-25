Відома фітнес-модель Ана Чері показала себе, хвалячись новим образом

На кадрах красуня позує в топі і штанях. Чері залишила волосся розпущеним, а стояла поруч з різдвяною ялинкою. Красуня спочатку показала на камеру п'яту точку, а після цього і пружні груди. Відео вийшло дуже цікавим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це банан? Цей набір-банани", - написала Чері під кадрами.

Фанати поставили під роликом понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Не можу дочекатися! Люблю волосся!", "Просто непереборно", "завжди прекрасна моя мила Ана Чері", " завжди красива .. люблю волосся", "ти дуже мила" ," так дивно жарко"," Солодка крихта"," Люби свій фронт", " Омг, я молюся, щоб вони були в 2XL!", "моя любов дуже-дуже красива-красива дівчина", "бездоганно приголомшлива", "ви неймовірні і нестримні".

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Ана Чері блиснула розкішною фігуркою в милих шортиках.

Дівчина сиділа на ліжку, зібравши волосся. Вона була одягнена в короткий топік на застібці і шорти з високою посадкою. Костюм вигідно підкреслив достоїнства фігури дівчини. Чері вирішила додати вогнику, розстебнувши топ, засвітивши свій соковитий бюст.

Нагадавши, рум'яна Ана Чері продемонструвала пружне тіло, здавивши принади топом

А ще Politeka писала, що Ана Чері ледве втримала свою соковиту "спокусу" в приспущеному топіку

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері показала свої "пироги" в непристойній маєчці без ліфчика



