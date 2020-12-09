Здається, це справжня смакота

Переможниця і суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Єлизавета Глинська розкрила кілька рецептів апетитних закусок на новорічний стіл

Кухар часто записує відеоуроки, в яких ділиться рецептами всіляких страв, передає Politeka.net. Напередодні новорічних свят Глинська поділилася рецептами кількох закусок.

Відео приготування зірка поділилася на своєму Ютуб-каналі (Щоб дізнатися всі рецепти, доскрольте до кінця сторінки і подивіться ролік).

Єврейська закуска

270 г плавленого сиру

2 варених яйця

40 г майонезу

2 зубчики часнику

5-7 г білого хрону

50 г волоських горіхів

сіль (за смаком)

Спосіб приготування:

Натерти на дрібній тертці сир, яйця, додати роздавлений часник, хрін і майонез. 2. Посолити, перемішати. 3. Подрібнити волоські горіхи в крихту. 4. Сформувати кульки, обваляти в горіхах.

Форшмак

300 г слабосоленого оселедця (2 філе)

1 кисле яблуко

1 варене яйце

1 синя цибуля (ялтинська)

30 г батона

50 мл молока

40 г вершкового масла

сіль (за смаком)

зелена цибуля (для декору)

Спосіб приготування:

1. Подрібнити оселедець. 2. Нарізати невеликими шматочками хліб, замочити в молоці. 3. Натерти на дрібній тертці яйце і яблуко. 4. Змішати оселедець, яблуко, яйце, хліб, цибулю. 5. Нарізати дрібно вершкове масло, додати до маси, перемішати. Посоливши. 6. Відправити в холодильник на кілька годин. 7. Сформувати кнелі і викласти на грінки. 8. Посипати подрібненою зеленою цибулею.

Паштет з копченої скумбрії з паприкою

300 г скумбрії гарячого копчення (м'якоть)

150 г крем-сиру

1 ч. л. соку лимона

1/3 ч. л. копченої паприки

1 варене яйце

сіль (за смаком)





Спосіб приготування:

1. Подрібнити м'якоть скумбрії, додати крем-сир. 2. Натерти яйце на дрібній тертці, додати до маси, перемішати. 3. Додати копчену паприку і сік лимона. 4. Накрити плівкою, поставити в холодильник на кілька годин. 5. Сформувати кнелі і викласти на тости. 6. Посипати копченою паприкою.



Користувачі мережі були в захваті від рецептів:

"Лізо, це просто фантастика!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написала одна з коментаторів.

Нагадаємо, що Глинська розкрила секрет смачної грузинської закуски: "це супер».

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