Переможниця і суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Єлизавета Глинська розкрила кілька рецептів апетитних закусок на новорічний стіл

Кухар часто записує відеоуроки, в яких ділиться рецептами всіляких страв, передає Politeka.net. Напередодні новорічних свят Глинська поділилася рецептами кількох закусок.

Відео приготування зірка поділилася на своєму Ютуб-каналі (Щоб дізнатися всі рецепти, доскрольте до кінця сторінки і подивіться ролік).

Єврейська закуска

  • 270 г плавленого сиру
  • 2 варених яйця
  • 40 г майонезу
  • 2 зубчики часнику
  • 5-7 г білого хрону
  • 50 г волоських горіхів
  • сіль (за смаком)

Спосіб приготування:

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Натерти на дрібній тертці сир, яйця, додати роздавлений часник, хрін і майонез. 2. Посолити, перемішати. 3. Подрібнити волоські горіхи в крихту. 4. Сформувати кульки, обваляти в горіхах.

Форшмак

  • 300 г слабосоленого оселедця (2 філе)
  • 1 кисле яблуко
  • 1 варене яйце
  • 1 синя цибуля (ялтинська)
  • 30 г батона
  • 50 мл молока
  • 40 г вершкового масла
  • сіль (за смаком)
  • зелена цибуля (для декору)

Спосіб приготування:

1. Подрібнити оселедець. 2. Нарізати невеликими шматочками хліб, замочити в молоці. 3. Натерти на дрібній тертці яйце і яблуко. 4. Змішати оселедець, яблуко, яйце, хліб, цибулю. 5. Нарізати дрібно вершкове масло, додати до маси, перемішати. Посоливши. 6. Відправити в холодильник на кілька годин. 7. Сформувати кнелі і викласти на грінки. 8. Посипати подрібненою зеленою цибулею.

Паштет з копченої скумбрії з паприкою

  • 300 г скумбрії гарячого копчення (м'якоть)
  • 150 г крем-сиру
  • 1 ч. л. соку лимона
  • 1/3 ч. л. копченої паприки
  • 1 варене яйце
  • сіль (за смаком)

Спосіб приготування:

1. Подрібнити м'якоть скумбрії, додати крем-сир. 2. Натерти яйце на дрібній тертці, додати до маси, перемішати. 3. Додати копчену паприку і сік лимона. 4. Накрити плівкою, поставити в холодильник на кілька годин. 5. Сформувати кнелі і викласти на тости. 6. Посипати копченою паприкою.

Користувачі мережі були в захваті від рецептів:

"Лізо, це просто фантастика!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написала одна з коментаторів.

Нагадаємо, що Глинська розкрила секрет смачної грузинської закуски: "це супер».

Також Politeka писала, що Глинська поділилася рецептом рогаликів, що тануть у роті: "відірватися неможливо!".