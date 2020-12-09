Переможниця і суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Єлизавета Глинська розкрила кілька рецептів апетитних закусок на новорічний стіл
Кухар часто записує відеоуроки, в яких ділиться рецептами всіляких страв, передає Politeka.net. Напередодні новорічних свят Глинська поділилася рецептами кількох закусок.
Відео приготування зірка поділилася на своєму Ютуб-каналі (Щоб дізнатися всі рецепти, доскрольте до кінця сторінки і подивіться ролік).
Єврейська закуска
- 270 г плавленого сиру
- 2 варених яйця
- 40 г майонезу
- 2 зубчики часнику
- 5-7 г білого хрону
- 50 г волоських горіхів
- сіль (за смаком)
Спосіб приготування:
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Натерти на дрібній тертці сир, яйця, додати роздавлений часник, хрін і майонез. 2. Посолити, перемішати. 3. Подрібнити волоські горіхи в крихту. 4. Сформувати кульки, обваляти в горіхах.
Форшмак
- 300 г слабосоленого оселедця (2 філе)
- 1 кисле яблуко
- 1 варене яйце
- 1 синя цибуля (ялтинська)
- 30 г батона
- 50 мл молока
- 40 г вершкового масла
- сіль (за смаком)
- зелена цибуля (для декору)
Спосіб приготування:
1. Подрібнити оселедець. 2. Нарізати невеликими шматочками хліб, замочити в молоці. 3. Натерти на дрібній тертці яйце і яблуко. 4. Змішати оселедець, яблуко, яйце, хліб, цибулю. 5. Нарізати дрібно вершкове масло, додати до маси, перемішати. Посоливши. 6. Відправити в холодильник на кілька годин. 7. Сформувати кнелі і викласти на грінки. 8. Посипати подрібненою зеленою цибулею.
Паштет з копченої скумбрії з паприкою
- 300 г скумбрії гарячого копчення (м'якоть)
- 150 г крем-сиру
- 1 ч. л. соку лимона
- 1/3 ч. л. копченої паприки
- 1 варене яйце
- сіль (за смаком)
Спосіб приготування:
1. Подрібнити м'якоть скумбрії, додати крем-сир. 2. Натерти яйце на дрібній тертці, додати до маси, перемішати. 3. Додати копчену паприку і сік лимона. 4. Накрити плівкою, поставити в холодильник на кілька годин. 5. Сформувати кнелі і викласти на тости. 6. Посипати копченою паприкою.
Користувачі мережі були в захваті від рецептів:
"Лізо, це просто фантастика!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написала одна з коментаторів.
Нагадаємо, що Глинська розкрила секрет смачної грузинської закуски: "це супер».
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