Щороку православні українці говорять один одному привітання З Різдвом Христовим, підбираючи найтепліші побажання
Politeka.net зібрала найкращі вірші і прозу, щоб приємно здивувати родичів, друзів і коханих в це святе свято
Коли вітають з Різдвом Христовим
Віднедавна в Україні визнано дві дати: 25 грудня (католицьке) і 7 січня (православне), проте більша частина українців один одного вітають з Різдвом Христовим саме в січні. Відзначати починають 6 числа, в Святвечір, вже в цей вечір прийнято говорити один одному теплі побажання. У ніч перед Різдвом також співають святкові пісні, водять вертепи та колядують.
Джерело фото: ukr.media
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Привітання З Різдвом Христовим 7 січня у віршах
Вірші на Різдво завжди надають моменту особливого урочистого значення, і християнські свята не виняток. За великим рахунком, неважливо, що говорять на Різдво в Україні, головне, щоб слова йшли від чистого серця. Пропонуємо короткі вірші для всієї родини:
З Різдвом Христовим вітаю!
Щастя і здоров'я вам побажаю.
Радості, удачі, багато чарівництва,
Бадьорості, веселощів, миру і добра!
***
З Різдвом Христовим, зі святом добра,
Світла і терпіння, миру Вам завжди!
Від образ позбудьтеся і від усіх турбот,
Нехай для вас успішним стане цей рік!
Джерело фото: pryvitannja.blogspot.com
***
Хай смачна кутя удасться,
Хай в сім'ї панує щастя,
Щоб весела коляда
Мир вам в хату принесла.
Щоб співали рано півні,
Щоб велися в хаті гривні,
Щоб весело і багато
Провели Різдвяне Свято!
***
Доброї долі, багатства доволі,
Смачної куті та добра у житті.
Хай Бог з Вами буде завжди і усюди,
Хай всім помагає - Христос ся рождає!!!
Привітання З Різдвом Христовим у прозі
Побажання зі святом бувають різні, для кожної людини потрібно підібрати свої: веселі, смішні, душевні, дитячі. Можна навіть заспівати різдвяні пісні, але іноді досить просто висловити думки своїми словами.
Вітаємо з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб дороговказ весь рік висвітлювала ваше життя і допомагала не збитися з правильного шляху, щоб в родині завжди панував мир і порядок, щоб тіло не покидало здоров'я, а розум – позитивні думки.
Джерело фото: maximum.fm
***
З Новим роком і Різдвом Христовим поспішаю привітати вашу сім'ю і побажати достатку в домі, радості на душі і успіхів в будь-яких хороших витівках. Нехай Ісус Христос захистить від всяких бід і подарує душевний спокій на весь 2021 рік.
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Щасливого Різдва! Нехай кожен день ваш стіл ломиться від смакоти так само, як і в це свято, нехай Господь благословить і допоможе здійснити всі твої плани, а нещастя обходять вас стороною. Зі святом Різдва Христового, нехай в новому році все складеться добре.
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