Щороку православні українці говорять один одному привітання З Різдвом Христовим, підбираючи найтепліші побажання

Politeka.net зібрала найкращі вірші і прозу, щоб приємно здивувати родичів, друзів і коханих в це святе свято

Коли вітають з Різдвом Христовим

Віднедавна в Україні визнано дві дати: 25 грудня (католицьке) і 7 січня (православне), проте більша частина українців один одного вітають з Різдвом Христовим саме в січні. Відзначати починають 6 числа, в Святвечір, вже в цей вечір прийнято говорити один одному теплі побажання. У ніч перед Різдвом також співають святкові пісні, водять вертепи та колядують.

Джерело фото: ukr.media

Привітання З Різдвом Христовим 7 січня у віршах

Вірші на Різдво завжди надають моменту особливого урочистого значення, і християнські свята не виняток. За великим рахунком, неважливо, що говорять на Різдво в Україні, головне, щоб слова йшли від чистого серця. Пропонуємо короткі вірші для всієї родини:

З Різдвом Христовим вітаю!

Щастя і здоров'я вам побажаю.

Радості, удачі, багато чарівництва,

Бадьорості, веселощів, миру і добра!

***

З Різдвом Христовим, зі святом добра,

Світла і терпіння, миру Вам завжди!

Від образ позбудьтеся і від усіх турбот,

Нехай для вас успішним стане цей рік!

Джерело фото: pryvitannja.blogspot.com

***

Хай смачна кутя удасться,

Хай в сім'ї панує щастя,

Щоб весела коляда

Мир вам в хату принесла.

Щоб співали рано півні,

Щоб велися в хаті гривні,

Щоб весело і багато

Провели Різдвяне Свято!

***

Доброї долі, багатства доволі,

Смачної куті та добра у житті.

Хай Бог з Вами буде завжди і усюди,

Хай всім помагає - Христос ся рождає!!!

Привітання З Різдвом Христовим у прозі

Побажання зі святом бувають різні, для кожної людини потрібно підібрати свої: веселі, смішні, душевні, дитячі. Можна навіть заспівати різдвяні пісні, але іноді досить просто висловити думки своїми словами.

Вітаємо з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб дороговказ весь рік висвітлювала ваше життя і допомагала не збитися з правильного шляху, щоб в родині завжди панував мир і порядок, щоб тіло не покидало здоров'я, а розум – позитивні думки.

Джерело фото: maximum.fm

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З Новим роком і Різдвом Христовим поспішаю привітати вашу сім'ю і побажати достатку в домі, радості на душі і успіхів в будь-яких хороших витівках. Нехай Ісус Христос захистить від всяких бід і подарує душевний спокій на весь 2021 рік.

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Щасливого Різдва! Нехай кожен день ваш стіл ломиться від смакоти так само, як і в це свято, нехай Господь благословить і допоможе здійснити всі твої плани, а нещастя обходять вас стороною. Зі святом Різдва Христового, нехай в новому році все складеться добре.

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