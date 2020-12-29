Після цього ви не зможете жити як раніше

Переможець популярного кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати салат «Мімоза» на новий лад і зробити його корисним

Кулінар поділився докладним рецептом приготування у своєму Instagram, передає Politeka.net.

«Салат «Мімоза» не має ніякого смакового сенсу. Незрозумілі рибні консерви та небезпечна для психіки доза майонезу», - переконаний Клопотенко.

Але для тих, хто звик готувати цю страву на Новий рік, і не може від неї відмовитися кулінар запропонував альтернативу.

«Після того ви не зможете жити як раніше та їсти рибні консерви з майонезом», - стверджує ресторатор.

Візьміть 2 моркви, 3 картоплини та відправте їх в духовку десь на годину. Клопотенко підкреслює, що овочі потрібно саме запікати, а не варити. Так їхній смак стане концентрованим та солодким, «ніби вас поцілував у вуста всесвіт».

Далі наріжте півкільцями половину цибулини, додайте чайну ложку цукру, столову ложку оцту, сіль з перцем за смаком та залийте кип'яченою водою. Залиште все на 20 хвилин.

Зваріть круто 2 яйця та відділіть жовтки від білків.

Тепер можна братися за приготування соусу, який, як стверджує кулінар, «забере в полон вашу душу».

«Соус у нас вийде не аби яким, а наповненим високими смислами. І все завдяки тому, що ми додамо туди м'ясо криля. Криль зробить смак салату об'ємним і позбавить нас потреби брати рибні консерви. Бо навіщо то все, якщо є маленькі, виловлені в Антарктиді креветочки?», - пише Клопотенко.

Для соусу змішайте у ступці (чи у блендері) 2 зварених жовтки, банку криля, листя петрушки (десь 6 гілочок), сік половини лимону та 1/2 чайної ложки солодкої гірчиці. Потім з'єднайте в мисці нарізані великим кубиком овочі, білок, цибулю та соус. За бажанням можна додати 50 грамів журавлини.

Нагадаємо, переможець "Майстер Шеф" Клопотенко поділився геніальним рецептом чізкейку: всього 5 хвилин і без запікання.

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