Парадоксально, але дуже смачно

Переможець п'ятого сезону шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився рецептом оригінальної закуски, яка чудово підійде для новорічного столу

Відомий ресторатор радить приготувати беконово-журавлинне варення на багеті з сиром та петрушкою, і переконує, що це неймовірно смачно, пише Politeka.net.

«Дуже крутий смак. Це пародоксальне варення з бекону тупо чіпляє за живе. Ти спочатку думаєш, як це взагалі можливо. А потім куштуєш та проникаєшся до глибини душі філософією цього поєднання. М'який хлібчик, ягідно-карамельний смак з пряними та пружними елементами. В кінці всі відчуття загострюються за рахунок сиру. Вау», - зазначає ресторатор.

Процес приготування доволі простий:

Батон нарізаєте та ставите в духовку, щоб він трохи підсушився.

Бекон смажите з журавлиною, цукром та невеличкою кількістю води, доки вся маса не загусне.

Потім карамелізований бекон з журавлиною треба порубати ножем, щоб воно набуло більш однорідної структури.

На хлібні кружельця викладаєте шматочки твердго витриманого сиру. Зверху на хліб з сиром викладаєте те саме варення та листя петрушки.

«От і все. Закуска, від якої життя стає кращим, готова», - зазначив Клопотенко.

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