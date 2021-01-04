У православ'ї 5 січня відзначаю Федулів день, який в народі відомий під назвою Федул Зимовий

Преподобний жив у V столітті і все своє життя він боровся з нечистими духами і завжди за допомогою Божої їх перемагав.

По погоді цього дня судять, яким буде листопад. Якщо ясно і морозно, то в листопаді буде сонячно і тепло. Якщо ж сиро і сльота - дощовим і вогким.

Також вірили, що в цей день можна вигнати злих духів з людей, домашніх птахів і тварин.

У цей день не можна лаяти дітей, інакше протягом року їх будуть недолюблювати, постійно кричати і ганяти звідусіль. Також було заборонено працювати з гострими предметами, оскільки будь-яка рана залишена ними буде довго гоїтися, а в майбутньому до поранився людині починали" липнути " інші хвороби.

У народі вірили, що бити когось на Федула зимового-забирати у битої людини роки, а той, хто б'є – гріх на душу бере.

Зазначимо, що українці зможуть спокійно відсвяткувати 7 січня, яке випадає на четвер, а також відпочити після - вихідним днем буде і п'ятниця, 8 січня.

Але її доведеться відпрацювати - в суботу, 16 січня. Відтак, на Різдво українці також відпочиватимуть чотири дні поспіль.

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