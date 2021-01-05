Знаменита українська актриса Ольга Сумська похвалилася зимовими розвагами
Як повідомляє Politeka.net, артистка зараз катається на лижах в Карпатах і показує фоловерам в Instagram нові кадри.
Сумська показала фото в компанії чоловіка Віталія Борисюка і дочки Анни. Сім'я артистки-любителі активного відпочинку. Заняття спортом і фізична активність є одним із секретів краси 54-річної актриси, молодий вигляд якої захоплює багатьох.
На фото зведное сімейство позує на схилі гори в повній лижній амуніції - костюмах, шоломах і окулярах.
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Актриса і телеведуча Ольга Сумська вирішила провести новорічні свята активно, а не лежачи на пляжі. З родиною вона вирушила в Яремче Івано-Франківської області. Там вони зустріли Новий рік, а тепер катаються на лижах.
При цьому артистка поділилася спогадами і показала, що 2017 також почала з катання на лижах.
Сумська показала архівне фото, на якому зображена в червоній куртці. Правда і обличчя артистки на знімку такого ж кольору і виглядає аж злегка припухлим. Мабуть чотири роки тому було значно холодніше.
Родзинкою в образі лижниці стала українська хустка, зав'язана на шию шарфа.
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Як повідомляла Politeka, 54-річна Ольга Сумська вразила зовнішністю на відпочинку в Карпатах.
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