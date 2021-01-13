Дружина українського ведучого Володимира Остапчука, юрист Христина Горняк прокоментувала тему стосунків з першою дружиною телеведучого

Як повідомляє Politeka.net, 9 січня, жінка вирішила відповісти на питання фоловерів в Instagram про те, які у неї стосунки з колишньою дружиною Володимира Остапчука.

Христина заявила, що не спілкується з його першою дружиною, перекладачкою Оленою Войченко.

"У мене стосунки з Вовою, я більше по хлопчикам. Але якщо ви про те, спілкуємося ми [C Войченко] чи ні, то – ні", – написала вона.

Нагадаємо, восени між жінками розгорівся скандал.

У "сторіс" Інстаграма Христина опублікувала відеозвернення, в якому заявила, що "довгий час мовчала", але тепер вирішила відповісти колишній дружині Володимира.

"Я хочу звернутися до Олени, я знаю, що ти дивишся мої Instastories, і твої подруги дивляться. Звернуся до тебе по імені, а не так, як ти звертаєшся до мене щодня протягом року. Весь цей час свої повідомлення Володимиру ти починаєш зі слів "Твоя сука, шл*ха, бл*дь, повія. Я все це терпіла, так як думала, що тобі нелегко, розлучення і так далі. Також я намагалася тримати нейтралітет, коли ти почала писати моїм передплатникам, що я безплідна", – говорила Христина.

Вона додав, що мовчала, але вирішила висловитися і спростувати слова Войченка, сказані в програмі "Світське життя".

Колишня дружина Володимира Остапчука зазначила, що роман Володимира і Христини почався ще тоді, коли вони з шоуменом були в шлюбі. І Христина нібито писала Володимиру любовні повідомлення з проханням "визначитися нарешті" (розлучається він з Оленою. - Ред.)

Христина стверджувала, що не писала такого.

Також вона попросила Олену "не збирати про неї плітки і не давати оціночне судження її життя".

Крім того, Христина попросила Олену щоб та дозволила їх з Володимиром дітям приїжджати до тата.

"Я сподіваюся, що скоро це все закінчиться. І ти зупинишся, бо якщо буде війна – не раджу", підсумувала Горняк.

Мабуть, до війни не дійшло, але конфлікт закінчився тим, що жінки перестали спілкуватися.

Нагадаємо, що задоволений Остапчук показав, як його балує нова кохана.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука в сукні з розрізами розтанула в обіймах чоловіка.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука заговорила про дітей через три місяці після весілля.