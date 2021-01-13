Дружина українського ведучого Володимира Остапчука, юрист Христина Горняк прокоментувала тему стосунків з першою дружиною телеведучого
Як повідомляє Politeka.net, 9 січня, жінка вирішила відповісти на питання фоловерів в Instagram про те, які у неї стосунки з колишньою дружиною Володимира Остапчука.
Христина заявила, що не спілкується з його першою дружиною, перекладачкою Оленою Войченко.
"У мене стосунки з Вовою, я більше по хлопчикам. Але якщо ви про те, спілкуємося ми [C Войченко] чи ні, то – ні", – написала вона.
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Нагадаємо, восени між жінками розгорівся скандал.
У "сторіс" Інстаграма Христина опублікувала відеозвернення, в якому заявила, що "довгий час мовчала", але тепер вирішила відповісти колишній дружині Володимира.
"Я хочу звернутися до Олени, я знаю, що ти дивишся мої Instastories, і твої подруги дивляться. Звернуся до тебе по імені, а не так, як ти звертаєшся до мене щодня протягом року. Весь цей час свої повідомлення Володимиру ти починаєш зі слів "Твоя сука, шл*ха, бл*дь, повія. Я все це терпіла, так як думала, що тобі нелегко, розлучення і так далі. Також я намагалася тримати нейтралітет, коли ти почала писати моїм передплатникам, що я безплідна", – говорила Христина.
Вона додав, що мовчала, але вирішила висловитися і спростувати слова Войченка, сказані в програмі "Світське життя".
Колишня дружина Володимира Остапчука зазначила, що роман Володимира і Христини почався ще тоді, коли вони з шоуменом були в шлюбі. І Христина нібито писала Володимиру любовні повідомлення з проханням "визначитися нарешті" (розлучається він з Оленою. - Ред.)
Христина стверджувала, що не писала такого.
Також вона попросила Олену "не збирати про неї плітки і не давати оціночне судження її життя".
Крім того, Христина попросила Олену щоб та дозволила їх з Володимиром дітям приїжджати до тата.
"Я сподіваюся, що скоро це все закінчиться. І ти зупинишся, бо якщо буде війна – не раджу", підсумувала Горняк.
Мабуть, до війни не дійшло, але конфлікт закінчився тим, що жінки перестали спілкуватися.
Нагадаємо, що задоволений Остапчук показав, як його балує нова кохана.
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука в сукні з розрізами розтанула в обіймах чоловіка.
Також Politeka писала, що дружина Остапчука заговорила про дітей через три місяці після весілля.