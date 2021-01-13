Актриса Ольга Сумська жорстко відповіла українцям

Як передає Politeka.net, 54-річна зірка не відмовляє собі в задоволенні похвалитися розкішним відпочинком на гірськолижному курорті в Буковелі, поки інші українці сидять на карантині.

Однак деякі репліки щодо її розваг, мабуть, зачепили Сумську і вона вирішила не мовчати.

"Я така, яка є... Дякую всім за теплі коментарі і навіть за жахливі, злі, люті, жовчні... Мене це гартує!Адже ми не можемо всім подобатись, чи не так?❤️ З Маланкою вас, друзі, та з Василем!", - написала артистка на своїй сторінці в Instagram.

При цьому вона показала нові кадри із засніжених Карпат.

Раніше користувачів Мережі дуже обурили кадри, які показала Сумська. Справа в тому, що актриса засвітила стовпотворіння з лижників і сноубордистів, бажаючих спуститися з вітерцем.

Зрозуміло, що це викликало обурення, адже в країні почався локдаун, покликаний якраз "боротися" зі скупченням народу в одному місці. Виходить, що правила не для всі однакові. Поки у когось локдаун, інші можуть спокійно розважатися, писали в мережі.

Нагадаємо, засмучена Сумська показала сумні кадри відпочинку з дочкою: "капець, подивіться, яка…»

Як повідомляла Politeka, колоритна Сумська у вишиванці та шкіряних штанях з'явилася на публіці з родиною: "дочка ще та..."

Також Politeka писала, що чоловік 54-річної Сумської ошелешив перетворенням з блискучим макіяжем: "справжні сімейні цінності"