Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе в свіжому образі, захопивши фанатів

На фото Жизель позувала в чоботях, шортиках, топі і сорочці. Дівчина розстебнула останнє, додаючи кадрам особливої родзинки. Волосся у моделі були зібрані в хвіст, а образ Олівейра доповнила стильним ланцюжком на шиї. Красуня стояла біля стіни і хвалилася ідеальною фігурою, давши можливість фанатам насолодитися собою сповна. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти мила, коли тобі небайдуже", "Люблю тебе, дитинко", "вона дійсно сказала", "Моя подруга любить ці чоботи", " Ти така страшенно гаряча ... сподіваюся побачити тебе одного разу", "карколомна мила шикарна дівчина", "люблю тебе так сильно, ангел", "у цій зачісці Ти виглядаєш так мило і жарко", "Боже, яка красива фотобомба".

Повідомлялося, що популярна супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret продовжує радувати кадрами з відпочинку.

На цей раз супермодель з Victoria's Secret влаштувала зухвалу фотосесію прямо посеред пляжу. Для нескромних кадрів Жизель Олівейра позувала в червоному міні-бікіні, який ледь прикривав пишні форми супермоделі.

Нагадаємо, красуня з Victoria's Secret зігнулася на пляжі, як дика кішка, потрусивши своїми " кокосиками"

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