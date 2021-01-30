Відома модель Ірина Шейк показала себе в максимально гарячому образі

На фото Ірина позувала без білизни та одягу. Зірка розвернулася боком, щоб нічого не засвітити, прикривши рукою свій бюст. У Шейк волосся залишилися розпущеним, а ніжку красуня виставила трохи вперед, хвалячись бездоганними сідницями. Кадр вийшов дуже спокусливим і запалюючим, адже модель виглядає розкішно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зірку зазвичай засипають компліментами:

"Ти красива", " краса, стиль, божевільна спокусливість.... Очевидно те, якої праці варто так виглядати. Величезна сила волі! Захоплений вами!!!", "Добре виглядаєш", " це колишня жінка Роналдо?", "Ти така красива", "просто люблю тебе", "О, Боже мій", "на цьому фото ви ідентичні", "наші Уральські дівчата дуже красиві", "красиве фото, браво", "на це можна дивитися нескінченно".

Ми писали, що відома модель російського походження Ірина Шейк взяла участь у незвичайній зйомці.

35-річна супермодель постала у вельми незвичайному образі. Вона позувала в чорно-рожевій сукні з рюшами, який нагадував вбрання 18 століття, стилізовані під сучасність. Висока зачіска і рожеві довгі рукавички доповнили образ.

Нагадаємо, Ірина Шейк в фатальному міні і з глибоким декольте показала, як " крокує в свої 35"

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