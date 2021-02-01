Співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос похвалилася стрункою фігурою на відпочинку

Зірка зараз відпочиває на Мальдівах, хвалячись відпочинком перед своїми шанувальниками, повідомляє Politeka.net. Красуня демонструє фігуру в купальниках, чим не може не захоплювати.

Так, на одному з нових знімків Санта позувала в зеленому купальнику, в басейні. Артистка демонструвала тонку талію і красивий живіт.

Зірка розпустила довге волосся, а її очі прикрили майже прозорі окуляри.

Поруч з нею плавав таця з їжею.

"Завтра в Київ, а хочеться на Мальдіви 😂", - написала співачка.

За 20 хвилин пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Санточко, ти як квіточка тут 🥰", " Давай до мене на балі😘"," у нас в Києві теж своя атмосфера і добре! 😉 ❤ ️ ", "Красива", "яка красива Санта 😍 і приголомшлива колірна палітра на цьому кадрі", " і мені на Мальдіви🤣 😂 🙈", "впевнена, що ще багатооо раз збудеться "хочу"😍", " скільки днів ви відпочиваєте на Мальдівах? І до цього в Дубай‼️ ", "Фігура-мрія😍 😄♥️", "воу, Ви неймовірно красива💜 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, після пологів артистка набрала зайві кілограми, а повернути колишню форму їй допомогло кілька секретів.

Зірка стала дотримуватися правильного харчування (каші, салати, овочі, яйця, риба), спорт п'ять разів на тиждень, робила процедури по тілу (масаж, розтирання щіткою, лазня, обгортання, апаратний масаж), вакуум, щоб прибрати живіт і зміцнити внутрішні м'язи.

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