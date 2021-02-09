Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, показала новий образ для спекотного відпочинку

Олена проводить досить багато часу на пляжі, загоряючи під палючим сонцем. Так як дівчина вирішила провести свою відпустку, продовживши його до самої весни, в Єгипті, вона почала часто показувати модні образи. Їх Олена рекламує, підкреслюючи пишні форми улюбленим способом.

Примітно, що дівчина не любить носити ліфчик і вважає за краще з'являтися на вулиці в коротеньких топах, в яких немає бретелей і додаткових прикрас. Тоненька тканина не приховує бюст шостого розміру, але моделі це навіть подобається.

Також крихітні спідниці ідеально акцентують увагу на дуже худих ногах моделі. Тому цього разу Олена також вибрала міні-спідницю і чорний топ для своєї прогулянки.

Тим не менш, зірка також отримує масу компліментів від відданих фанатів, які вважають, що дівчина відрізняється від інших і не приховує всіх маніпуляцій, що з собою робила.

На представленому фото спокуслива модель з засмаглою шкірою влаштувала раніше під час відпочинку зйомку, показавши сміливий образ без ліфчика.

"Дивно💖 🌹 🌹; просто ідеально; недавно писала що застудилася тепер знову😂 👍; ти чудово виглядаєш👅 🤪 🍒; змінює одяг як рукавички😀; чоловіки шию згорнутий; наймиліша дівчина😚; без коментарів❤️❤️; тобі не холодно? 🥶 ; Ідеально, пік пристрасті❤️; ми не знаємо що це таке; гарний вид ззаду? Покажіть; смачна Малятко; нормальна баба, живе для себе і кладе на думку інших».

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