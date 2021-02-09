Остапчук з дружиною відриваються на Мальдівах, Христина вже бігає на четвереньках

Володимир Остапчук з дружиною Христиною Гірник вирушили відпочивати на Мальдіви, звідки надсилають своїм передплатникам безліч цікавих кадрів. Так як парочка любить гумор, то і відпочинок у них не проходить без пригод. Як передає Politeka.net дружина Остапчука програла чоловікові в карти на бажання і їй довелося його виконувати.

У сторіс Володимир і Христина розповіли, що зіграли в карти на бажання, яке полягало в тому, щоб пробігти по пляжу, як дівчина з Норвегії.

Володимир зняв і прокоментував виконане бажання. Христина бігала на четвереньках в купальнику, під трек "всі мої вовки роблять "ауф". Як визнають люблені, бігати так справа досить складна.

У нинішньому зимовому сезоні, найпопулярнішим для відпочинку виявився відпочинок на Мальдівах. Всі українські знаменитості відзначилися там, наповнюючи життя своїх фанатів яскравими незабутніми фарбами.

Закохані Остапчук з дружиною проводять відпочинок на окремій віллі, з виходом в бірюзові води океану. Також вони записалися на підводне плавання. А ось познімати з квадрокоптером закоханим не дозволили. За словами Володимира, це заборонено, через те, що на острові багато відкритих ванн і приватних басейнів.

Остапчук з дружиною вже похвалилися різноманітними стравами, які приймають на острові, а також показали, як ніжаться в бірюзовій водичці. Христина ж не пропускає випадку похвалитися своєю витонченою фігуркою, роблячи селфі в різних купальниках.

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