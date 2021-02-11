Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк продовжує ділитися подробицями їхніх пригод на екзотичних Мальдівах

Як передає Politeka.net, 33-річна дівчина опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала свій ранок на острові.

Так, Христина в рожевій сукні з квітковим принтом спочатку йшла по дерев'яному містку у водній частині готелю. Дівчина відразу попередила, чому сьогодні буде показувати себе тільки в правий профіль.

"О май гад! Навіщо я чіпала своє обличчя руками? Я повертаюся до вас вправо, тому що у мене на обличчі три прища, які я, природньо, помацала руками і тепер там не дуже красиво...", - чесно зізналася Христина.

Далі дружина Остапчука розповіла про принади життя на водній віллі та про те, що вони з чоловіком все ж хочуть переселитися в інше місце, пояснивши причину.

"У віллах на воді є свій певний кайф: по-перше, небо, зірки, по-друге, відразу спуск у воду і відсутність живності, а по-третє, я дуже сьогодні страшко... (сміється). Гаразд, жартую, насправді", - повідомила Христина й додала, - "Сьогодні у нас день переселення з водної вілли - так що за цим усім я буду дуже сумувати - на віллу на піску. Ми вирішили спробувати пожити й там, так як ніколи не були на Мальдівах. Найдивовижніше, в нашому готелі вілли на воді дешевше, ніж на піску, хоча зазвичай все навпаки".

Раніше ми розповідали, як Остапчук з дружиною показали, яка "небезпека" може підстерігати українського туриста в райському куточку. Зокрема, Володимир зняв маленьких акул зовсім поруч з віллами.

Нагадаємо, струнка дружина Остапчука блиснула ідеальними формами на Мальдівах, гаряче фото:"Кріс, ти найкраща".

Як повідомляла Politeka, Остапчук приголомшив кадрами з акулами і летючими собаками, відпустка стає небезпечною.