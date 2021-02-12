Відома модель Наомі Кемпбелл показала себе і сестричок Шахіді

На фото Наомі позувала в блискучій червоній сукні з декольте і без білизни. Волосся красуня вирішила залишити розпущеним, а образ доповнила прикрасами на руці. Поруч можна побачити Яру Шахіді, яка стояла в жовтому вбранні. На другому кадрі до красунь додалася і сестра яри-Кері Шахіді. Моделі посміхалися і обіймалися, виблискуючи своєю красою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З 21-м днем народження Яра Шахіді!! Ще один особливий поворот навколо Сонця ... наповнений тоннами благословень в цій новій главі під назвою Життя ...",- написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", "молода королева", "з днем народження", "Гарного дня", "Наомі, Виходь за мене заміж", "Наомі, ти сама виглядаєш на 21", "у неї є фото з усіма", "Боже, скільки краси всього в одній жінці".

Ми писали, що британська супермодель Наомі Кемпбелл вирішила бути в тренді і запостила собі мем про Берні Сандрес.

Так, на сторінці супермоделі з'явилося фото з показу, на якому вона дефілює по подіуму в купальнику. При цьому серед глядачів вона домалювала в Фотошопі американського сенатора Берні Сандреса. Він нібито сидить на модному показі в рукавичках і захисній масці.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл не встояла перед іменитим красенем і посвітила принадами

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