Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про зламаний ніс
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка показала архівні кадри на своїй сторінці в Instagram.
Леся Нікітюк згадала, як потрапила в серйозну аварію в місті Квінстаун Нової Зеландії разом з групою програми "Орел і Решка". Тоді на назустріч їм виїхала машина, водій намагався піти від зіткнення і машину зі знімальною командою перевернуло на бік.
Людей довелося діставати через багажне відділення.
"Друзі, перший раз в житті ми потрапили в аварію всією групою. Машина зараз лежить на боці. Ось, ви можете подивитися. Всі живі, все нормально. У мене, по ходу, зламаний ніс, я його не відчуваю", – говорила телеведуча на відео.
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При цьому її заспокоювали, що швидше за все її ніс не зламаний. Але, схоже, це було не так.
"Таки ніс тоді тріснув", - підписала Леся кадри.
Нагадаємо, нещодавно Нікітюк показала кадри зі своїх подорожей, коли була ведучою "Орла і Решки", викликавши серйозну ностальгію у своїх шанувальників. Телеведучу почали просити повернутися в проект.
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