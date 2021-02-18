Відомий український телеведучий Володимир Остапчук показав, як доглядає за молодою дружиною

На кадрах Володимир позує в один шортах. Чоловік підійшов до ліжка на терасі, де лежала Христина Горняк, так звуть нову дружину Остапчука. Телеведучий вкрив красуню теплою ковдрою, так як на вулиці було холодно і можна побачити навіть сніг. Кадри вийшли досить милими і ніжними, адже така турбота від Володимира заслуговує тільки похвали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Перепади температури мене не лякають, як бачите", - написала під фото Христина.

Фанати не писали лайки і не ставили коментарі, але зазвичай парочку засипають компліментами:

"Кайфні"," як приємно дивитися на люблячих людей"," такі щасливі"," які красиві, щастя вам", " мені здається, ви один одного знайшли. Нехай ваша любов не гасне", "красива пара, щастя вам, хлопців", "Супер", "бомбезна пара", "які мімішні".

Ми писали, що Христина Горняк, нова дружина телеведучого Володимира Остапчука, здивувала соковитим кадром і емоційним визнанням.

33-річна красуня опублікувала свіже фото у себе в мікроблозі в Instagram, на якому показала, на її думку, найапетитнішу частину тіла.

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