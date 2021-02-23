Суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво похвалився накачаним засмаглим тілом у плавках

48-річний ресторатор і шоумен поділився новою фотографією на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Чув, що в Києві весна приходить🌿 зустріну її так!» - підписав знімок Ектор.

Суддя шоу "Майстер Шеф" зробив селфі в мокрих мініатюрних плавках, капелюсі і сонцезахисних окулярах.

Відзначимо, відверте фото Ектора засипали компліментами.

"Вогонь!", "Чудово виглядаєте«,» О Боже, Ектор❤«," О ля-ля!!! Якщо в такому вигляді вести Майстер Шеф можливо страви будуть естетичніше«, "найкрасивіший чоловік в світі«,» О Боже, який чоловік«," Ого!"- пишуть в коментарях.

Правда оцінити цей пост змогли не всі.

"Ектор, це що таке?", "Самозакоханий, розпещений! Справжній чоловік не буде виставляти свої фото такі! Соромно має бути!", "Староват мужик для самозамилування" « "Ой не треба так«," і плавки з пушапом😂», "несподівано«," блін, ну навіщо Ектор?", "Боже, я навіть не знала, що Ектор такий нарцис», - пишуть в коментарях обурені користувачі Мережі.

Відзначимо, Ектор багато часу проводить в тренажерному залі, тому не дивно, що йому хочеться похвалитися результатом своїх зусиль.

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