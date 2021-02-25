Відома модель Ебі Рэтчфорд похвалилася ефектним образом

На фото зірка позувала в смугастому синьо-білому купальнику, який практично не зміг заховати пишний бюст, зробивши його візуально більше. Ретчфорд залишила волосся розпущеним, а образ доповнила стильним мейкапом. Дівчина дивилася в об'єктив, висунувши язик, щоб зробити кадр ще більш гарячим, що у моделі дійсно вийшло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Намагаюся розбити все червоне на моїй сторінці яким-небудь синім", - написала красуня під фотографією.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"У тебе красиві, губи", "Шедевр творця"," Моя прекрасна любов", "солодка дівчинка", "так, цей колір і ти"," Але ти так добре виглядаєш в червоному"," красуня висловила бажання близькості", " красиві довге волосся !!", "Красива самка", "це тизер з вашою мовою", "яка багата груди, моя любов".

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Ебі позувала" обійнявши " смугасту штору. Рукою вона намагалася прикрити бюст, але вдалося заховати від очей лише найінтимніші деталі. Принади заворожували погляд. На красуні були маленькі трусики, що складаються з декількох бретелей, що впилися в шкіру.

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