Видав "слушну" пропозицію для каналу СТБ, яку взяти "холостячку" на головну героїню наступного шоу

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс Instagram переможець Холостячки Алесксандр Еллерт розповів кілька важливих новин зі світу шоу-бізнесу, і порадив СТБ, де взяти "свіжу холостячку" та хто на цю роль підійде якнайкраще.

Еллерт розповів, що якраз з'явилася новина про те, що всесвітньо відома порно актриса Торі Блек шукає собі чоловіка.

"Новина перша: 5 березня стартує "Холостяк" новий сезон. Ми з Рибаком дуже чекаємо, тому, що у нас "огляди" на все це дійство", - розповів задоволений Еллерт.

Після чого комік звернувся до СТБ: "СТБ, якщо ви не знайшли "холостячку" на наступний сезон, то сьогодні вийшла новина про те, що відома порно актриса Торі Блек шукає собі чоловіка. Їй 32 роки. Вона самотня, вона хоче любові, вона нагулялася. Ну, і мені здається, будуть бешанні рейтинги, якщо ви візьмете її як головну героїню свого шоу", - заявив Еллерт.





Еллерт розмістив цитату Торі, де вона описує, кого шукає: "Мені потрібен чоловік, той хто мене цінує, той, хто знає про мою кар'єру. Мені потрібно, щоб хтось цілував мене ночами та нагадував мені, що я жінка. Один день в житті с*кс-працівника - це не жарт. Де мої дивні, турботливі, розумні та співчутливі чоловіки?".

Як відомо, Леся Нікітюк, яку пророкували в головні героїні шоу навідріз відмовилася від цієї ролі. Вона присвятила кілька сторіз саме цій темі, де поставила крапку в інтризі, вона відмовилася йти на подібний проєкт.

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