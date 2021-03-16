Українська співачка Ані Лорак показала себе в машині з незвичайного ракурсу

Кілька днів тому відома виконавиця показала, як прилетіла до Туреччини на гастролі, а потім прогулялася вулицями Стамбула. Після цього зірка показала також свою дочку, а потім продемонструвала жаркий концертний образ.

Як з'ясувалося, на батьківщину колишнього чоловіка співачка приїхала не просто так, вона також встигла дати концерт і розбурхала сміливим чином. По завершенню свого виступу Лорак показала себе в машині, де часто знімає Короткі відео для залучення уваги.

В цей же раз зірка дещо спантеличила виглядом, адже покрутилася на камеру в світлому плащі, всіляко намагаючись показати, як виглядає її обличчя, особливо припухлі губи. Через невдалий ракурс, а також спроб Кароліни показати змінену форму губ після уколів краси, артистка виявилася сама на себе несхожою.

Також Ані Лорак влаштувала прогулянку по старому місту, де спробувала турецький корж, далі вона побувала на ринку і побалувала себе місцевими солодощами, а також випила фірмову каву в кафе за столиком.

"Це відео дуже підняло настрій! 😻 ", "Так подобається це відео! 😻Заряд настрою забезпечений на цілий день, спасибі величезне", "які губи, як же вона посміхається...""Ви як сонечко, прям зливаєтеся з ним️ ️ Такая така ж Сонячна, радісна, яскрава ви!!!! ❤ ️ ",- висловилися фанати.

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