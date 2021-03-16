Відома співачка Еріка Герцег, колишня солістка групи ВІА Гра, якій приписували роман з Костянтином Меладзе, показала себе в провокаційному образі

На фото Еріка здалася в джинсах і ТОПі. Дівчина вигнулася на спині, демонструючи в ефектному ракурсі декольте. Як можна відразу помітити, Герцег не дуже любить надягати білизну, тому знімок вийшов дуже гарячим. На інших кадрах дівчина показала ще кілька провокаційних поз. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Добрий день, дорогі

Так, знаю, давно мене тут не було, не ображайтеся будь ласка. Я дуже хотіла відпочити від соц.мережӑ. По тихенько повернуся

Завжди ваша Еріка", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня" ," з поверненням, дорога, ми нудьгували"," брак вас"," чекаємо твою нову пісню", " соковита яка! обожнюю тебе!", "Еріка дорога, красуня наша"," Божевільна красуня","Кічі, ура, дуже сумуємо".

Ми писали, що екс-солістка "ВІА Гри" Еріка Герцег викликала бурю емоцій свіжим фото.

Блондинка позувала в червоному пальто, яке, мабуть, наділа на оголене тіло, так як вона його трохи відчинила, засвітивши бліду шкіру. Еріка лягла на спину, млосно задерла підборіддя і закрила очі, ніби від задоволення. При цьому відкрила рот, торкнувшись червоними губами масивного прикраси у вигляді ланцюга.

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