На новому сезоні популярного шоу "Холостяк" розгорівся скандал з однією з учасниць

У 11 сезоні українського шоу «Холостяк» дівчата борються за серце успішного бізнесмена Михайла Заливака. Втім, не встиг проект стартувати, як на ньому розгорівся гучний скандал: одна з учасниць звинуватила іншу в шахрайстві (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Так, 28-річна Юлія зізналася, що вже близько 10 років знає одну зі своїх суперниць – 29-річну блогершу з Чернівців Надін Медведчук. Юлія розповіла, що Надін займалася організацією весіль, проте кілька років тому на її роботі сталася неприємна історія.

"Я пам'ятаю Надін була весільним координатором...і була скандальна історія...це було дуже багато років тому...Надін, яка обдурила людей і кинула на, я не пам'ятаю, на якусь досить велику суму грошей. Чи то 5 тисяч доларів, чи то скільки. Весілля у людей зіпсувалося, це була хороша пара", - поділилася своїми спогадами учасниця шоу.

У відповідь Надін помітила, що це був всього лише слух, який ходив в її місті, причому Юлія його «перекрутила». Розповідь суперниці дівчина вважає наклепом на свою адресу.

"Вона хотіла за рахунок мене собі отримати козирі, і мене як конкурентку прибрати", - заявила Надін.

Українці прокоментували скандал на шоу.

"З першого випуску мені Надін не сподобалася", "та ця Надін у всіх проектах. і весілля а сліпу тепер холостяк.....актриса вона", "а Надін що думала, що її ніхто не впізнає", "цікаво спостерігати, як Надька з Чернівців, стала Надін. У рідному місті досить "прославилася". А тепер нові губи, нові зуби і на Холостяк. Фальшива і неприємне обличчя", - пишуть люди.

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