Співак не любить про таке розповідати

Відомий український співак Олег Винник роз'їжджає на величезному пікапі Ford Raptor у супроводі охорони, і живе майже в самому центрі Києва

Про те, де живе і на чому їздить улюбленець українських жінок, розповіли журналісти youtube-каналу Kyiv LIVE (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Як відомо, Винник славиться своїм образом доброзичливого артиста, але при цьому намагається тримати своє особисте життя в таємниці.

В інтерв'ю співак зізнавався, що мріє жити у своєму будинку з видом на озеро, проте журналісти з'ясували, що насправді його особистий автомобіль регулярно зупиняється перед багатоповерховим будинком у Києві. Відзначається, що будинок розташований не в найпрестижнішому районі, проте це майже центр столиці.

Про те, що співак живе саме в одній з квартир цього будинку також свідчать і документи на реєстрацію його торгових марок, в яких вказано саме цю адресу.

"Нині це престижна реконструйована багатоповерхівка, а в минулому – звичайний гуртожиток, якому вже 50 років", - йдеться в сюжеті.

Машина співака також заслуговує на увагу. Так, вартість його Ford Raptor становить понад 100 тисяч доларів, а розміри машини вражають. Крім водійського місця в ній є ще шість пасажирських. Також в автомобілі є місце для міні-холодильника.

Журналісти також з'ясували, що Винника всюди супроводжують відразу шість охоронців. Втім, в інтерв'ю співак стверджував, що його пригнічує необхідність знаходитися під охороною, тому він хотів би від них позбутися.

Нагадаємо, Серцеїд Олег Винник на "Голосі країни" підкорив "вовчиць" виглядом у розкритій куртці: "На вищому рівні...".

Як повідомляла Politeka, чіпляючий Олег Винник у рокерському вбранні видав правду про шоу "Маска": "Кожен з них...".

Також Politeka писала, що велелюбний Винник в шкіряних штанях показав силу пристрасті поруч з Саніною з The Hardkiss.