Популярна українська ведуча Катя Осадча, яка нещодавно показала свій елітний особняк, показала, як піклується про здоров'я

Не так давно стало відомо, що вагітна зірка не тільки не сидить на місці, але ще й активно бере участь в різних проектах.

У своєму акаунті в Instagram Осадча опублікувала фото, як заходить в клініку і прорекламувала платні послуги для населення.

"Турбота про здоров'я, не тільки за потребою, вже давно звична рутина сучасної людини і я не виняток. Про квантову медицину знаю давно і стежу за розвитком діагностичних і лікувальних програм", - написала Осадча.

За її словами, повна діагностика займає 40 хвилин, надчутливий сканер зчитує випромінювання з руки і передає на комп'ютер стан всіх систем організму. На що варто звернути увагу, як поводиться імунна система, що викликає ті що інші проблеми в організмі, які перенесені хвороби залишили по собі сліди.



Користувачі в мережі розкритикували Осадчу, мовляв не кожен може собі дозволити таке дороге лікування.

"Гріх і ганьба таке рекламувати", "це добре, але шкода, що далеко не всі у нашій країні можуть собі дозволити подібні дослідження", " Катерино, як Ви можете таке рекламувати??? До традиційної, доказової медицини немає жодного відношення!", " Та Катя готова за гроші рідну маму продати", - пишуть користувачі.

Популярна українська ведуча Катя Осадча, яка нещодавно оголосила про швидке поповнення, показала свій особняк. Елітний будинок Осадчої і Горбунова розташований в селищі Романків - в котеджному містечку" Сонячна долина " - в трьох кілометрах на південь від Києва по Обухівській трасі.





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