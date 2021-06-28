Відома українська співачка і модель Даша Астаф'єва постала в ніжному образі

Популярна артистка ніколи не соромилася своєго тіла, тому нерідко знімається в найсміливіших фотосесіях, передає Politeka.net. Однак цього разу українська знаменитість вирішила здивувати, адже з'явилася в ніжному образі, який залишається по-своєму гарячим.

Відповідне фото артистка розмістила у своєму Instagram. У кадрі Даша постала в ніжно-блакитній сукні з довгими рукавами і квадратним декольте.

Красиві аксесуари і зачіска стали завершенням лука.

"Є відчуття, що.....

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Тому, хто максимально буде близький, з мене втішний комплімент)", - написала Астаф'єва.

За півгодини публікація зібрала майже 3000 лайків і багато коментарів:

"Що я скоро вкушу тебе за🍑", "що мені зроблять втішний комплімент"," День молоді вже не наше свято😂", " ми більше не в Канзасі😎 🧐"," що в сумці лежать пельмені😂"," що я босоніж", " є відчуття, що прийшла на бал..., а він костюмований))) Ви все одно Королева☀️йдіть сміливо🌈", " пора на риболовлю😂", " ... грядуть зміни❤️"," ви доросла яскрава красива і дуже ніжна дівчинка в вбранні в стилі 60-х❤️", " Я вас обожнюю, Дашо. Ви досконалі❤".

Нагадаємо, що Астаф'єва в розпаленому вигляді і без збентеження "запалила" на тренуванні.

Як повідомляла Politeka, як Астаф'єва з відкритим декольте влаштувала жарку зйомку в ліжку.

Також Politeka писала, що Астаф'єва у вузькому корсеті виставила напоказ апетитні принади, очей не відвести.