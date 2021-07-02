Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала себе в ефектному образі, знявшись у чуттєвому відео

Як пише Politeka.net, Даша Астаф'єва є популярною українською співачкою. Красуня продовжує займатися творчістю, а також розвиває соціальні мережі, де радує фанатів досить провокаційними образами.

Цього разу Астаф'єва знялася для відео, в якому прочитала чуттєві рядки. Даша була в сукні з декольте, сидячи в розкішному закладі.

"І ночами обіймає, до серця притискає", - написала Даша під фото.

Фанати подивилися відео тисячі разів і написали коментарі:

"Дуже красиво", " а я мучуся від болю...))"," шикарна інтерпретація, як завжди розкішна Даша"," Ти живий Тайлер з іншим кольором очей", " дуже круто і сильно. Цей напрямок Створено для Даші Астаф'євої", "Аж мурашки по шкірі".

Цікаво було б послухати текст "А сяду в кабріолет "Любові Успенської".

Нагадаємо, Астаф'єва підкреслила свої вражаючі форми квадратним декольте

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