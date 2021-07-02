Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала себе в ефектному образі, знявшись у чуттєвому відео
Як пише Politeka.net, Даша Астаф'єва є популярною українською співачкою. Красуня продовжує займатися творчістю, а також розвиває соціальні мережі, де радує фанатів досить провокаційними образами.
Цього разу Астаф'єва знялася для відео, в якому прочитала чуттєві рядки. Даша була в сукні з декольте, сидячи в розкішному закладі.
"І ночами обіймає, до серця притискає", - написала Даша під фото.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Комаров постраждав на зйомках "Світ навиворіт", на обличчі не залишилося живого місця: "Бідний"
"Дуже боляче": коронавірус забрав життя зірки російських серіалів
Ображена на Дурнєва Єфросиніна поїхала на відпочинок з коханим своєї мрії: і це не чоловік, фото
Як Кароль, Дорофєєва, Нікітюк та інші зірки виглядали в шкільні роки: несподівані фото
Фанати подивилися відео тисячі разів і написали коментарі:
"Дуже красиво", " а я мучуся від болю...))"," шикарна інтерпретація, як завжди розкішна Даша"," Ти живий Тайлер з іншим кольором очей", " дуже круто і сильно. Цей напрямок Створено для Даші Астаф'євої", "Аж мурашки по шкірі".
Цікаво було б послухати текст "А сяду в кабріолет "Любові Успенської".
Нагадаємо, Астаф'єва підкреслила свої вражаючі форми квадратним декольте
А ще Politeka писала, що Полякова закотила буйну вечірку з "гастрольним чоловіком", вагітною Осадчою і Астаф'євою
Також Politeka повідомляла, що Астаф'єва у вузькому купальнику в горошок розповіла про таємні бажання