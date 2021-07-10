Співачка Надя Дорофєєва викликала фурор, вперше виступивши open air на фестивалі "Атлас Вікенд" у Києві

31-річна зірка поділилася в своєму мікроблозі в Instagram фрагментом із концерту, що зібрав десятки тисяч глядачів просто неба, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Дорофєєва з'явилася на сцені в білому костюмі: еластичному топі з вирізом на грудях і широких брюках. Також на ній була рожева перука.

"Я бачила сяючі очі десятків тисяч людей і це дуже сильно заряджало! Це особлива енергія - неможливо передати це почуття, коли ви співаєте зі мною в унісон", - ділилася вона враженнями про виступ на Atlas Weekend у своїй попередній публікації.

Однією з перших новий пост Наді прокоментувала співачка Даша Астаф'єва.

"Завжди захоплювалася людьми, які вміють втратити свідомість стоячи 😂", - позаздрила вона таланту колеги.

"Опа)))", - відповіла їй Дорофєєва.

Інші користувачі приєдналися до обговорення побаченого:

"Танці це просто симулятор любові 🔥"

"я люблю коли адреналін лоскоче в грудях 🔥"

"Цей образ 😍 🔥"

"Боже, я так чекаю цю пісню 😍🔥"

"Надяяя😍 ця пісня феноменальна 😩 🔥"

"Хто на її концерти зараз взагалі ходить? - всі) 80 000 чоловік було кілька днів тому ❤️"

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