Співачка Надя Дорофєєва викликала фурор, вперше виступивши open air на фестивалі "Атлас Вікенд" у Києві
31-річна зірка поділилася в своєму мікроблозі в Instagram фрагментом із концерту, що зібрав десятки тисяч глядачів просто неба, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Дорофєєва з'явилася на сцені в білому костюмі: еластичному топі з вирізом на грудях і широких брюках. Також на ній була рожева перука.
"Я бачила сяючі очі десятків тисяч людей і це дуже сильно заряджало! Це особлива енергія - неможливо передати це почуття, коли ви співаєте зі мною в унісон", - ділилася вона враженнями про виступ на Atlas Weekend у своїй попередній публікації.
Однією з перших новий пост Наді прокоментувала співачка Даша Астаф'єва.
Софію Ротару без макіяжу і ретуші не впізнали віддані шанувальники: "Роки все-таки беруть своє"
Ведучий "Голосу країни" влаштував "зустріч" Полякової і Меладзе, які посварилися: "Ну і провокатор"
Трагічно обірвалося життя 24-річного українського бійця: без батька залишилася новонароджена дитина
Змії атакували ще трьох дітей, деталі нової НП в Україні: "На дитячому майданчику..."
Балана показали біля басейну обійнявшись з Тіною Кароль: "Я ледь Богу душу не віддала"
"Завжди захоплювалася людьми, які вміють втратити свідомість стоячи 😂", - позаздрила вона таланту колеги.
"Опа)))", - відповіла їй Дорофєєва.
Інші користувачі приєдналися до обговорення побаченого:
"Танці це просто симулятор любові 🔥"
"я люблю коли адреналін лоскоче в грудях 🔥"
"Цей образ 😍 🔥"
"Боже, я так чекаю цю пісню 😍🔥"
"Надяяя😍 ця пісня феноменальна 😩 🔥"
"Хто на її концерти зараз взагалі ходить? - всі) 80 000 чоловік було кілька днів тому ❤️"
Нагадаємо, Дорофєєва без сорому блиснула фігурою в прозорих брюках
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва зі сцени засвітила гідності фігури, Дантес не витримав
Також Politeka писала, Дорофєєва в джинсах з дірками в "стратегічних місцях" показала, як готується до шоу