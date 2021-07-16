Павло Костіцин є постійним ведучим проекту "Битва екстрасенсів" та успішним учасником шоу "Маска"

Павло заявив на інтерв'ю з "Ранок з Україною" що збирається почати кар'єру співака.

"Ну а чому ні. Враховуючи неймовірний шквал мотивуючих повідомлень у соцмережах, які просять щоб я почав сольну кар'єру...Я спробую"

Також відомий телеведучий розповів як його підтримав після виступу український пецев і композитор Олександр Пономарьов.

"Саша сказав, "Ти не думай зараз про продюсера, який принесе мішок грошей і запише тобі платиновий альбом, просто подивися чи потрібно тобі це. Просто спробуй!."

Тим часом у телеграм-каналах вже жартують про те, що у кумира "вовчиць" з'явився суперник - " Винник посунься"

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram співак і детектив шоу "Маска" DZIDZIO показав фото, на якому зображені Оля Полякова в обнімку з Олегом Винником, а також Павло Костіцин, Володимир Остапчук і, власне сам автор фото - Михайло Хома.

Кадр зроблений на зйомках найпопулярнішого шоу "Маска". Артисти дуже схвильовані і зардевшиеся, знімок вийшов дуже емоційним.

Нагадавши, з'ясувалося, під якою "маскою" може ховатися улюбленець Андрія Данилка: "все вказує на нього!"

Також, Дзідзьо виконав обіцянку, дану Сморигіну ще на шоу "Маска", фото з грошима: "Мужик сказав-мужик зробив"







