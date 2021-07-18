Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала себе, радуючи фанатів

Як пише Politeka.net, Даша є успішною вітчизняною співачкою, колишньою солісткою гурту Nikita. Зараз красуня активно займається фотосесіями і веде блог в Instagram, де ділиться з фанатами дуже сміливим і провокаційним контентом, захоплюючи сотні тисяч українців.

Цього разу Даша вирішила показати, як виглядає фігура, надівши вузький закритий купальник. Астаф'єва стояла в роздягальні, демонструючи розкішні форми, а волосся зібрала в хвостик.

"Роби раз", - підписала дівчина під фотографією.

На другій фотографії Даша була в аналогічному вбранні. Дівчина залізла на сидіння, скинувши взуття, а потім вигнулася, хвалячись своїми принадами.

"Роби два!",- додала Астаф'єва.

"У деяких місцях, мені одній краще не залишатися", - написала Даша під другою фотографією.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки.

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