Українські учні з 1 вересня підуть до шкіл

Очікується, що дистанційний режим вводити не будуть. Про це заявила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає "Укрінформ".

Вона уточнила, що для того, щоб навчання школярів стартувало в традиційному форматі, більшість вчителів повинні пройти вакцинацію. Що стосується дітей, то вони поки, згідно з вказівками МОЗ, не підпадають під вакцинацію.

У той же час Мандзій не стала заперечувати, що елементи "дистанційки" мають всі шанси залишитися. МОН буде розширювати Всеукраїнську школу онлайн, будуть більше використовувати змішаний формат навчання.

"Ми розраховуємо, що більшість педагогічних працівників будуть вакциновані до 1 вересня, це дозволить розпочати навчання в навчальних закладах без дистанційних процесів. Але все це залежить від епідемічної ситуації", - сказала Мандзій.

Зазначимо, станом на 23 липня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 4 539 197 осіб. За добу зробили рекордну кількість щеплень-139 441 людини вакциновано проти COVID-19 22 липня 2021 року. Одну дозу отримали 76 169 осіб повністю імунізовані — 63 272 особи.

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Як повідомляла Politeka, українські школярі можуть забути про дистанційне навчання, але є умова: що потрібно зробити.

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