Співачка Лариса Долина сиділа на спеціалньой дієті, аби скинути зайву вагу

Не так давно в образах зірки стали помітні зміни - вона почала носити більш відкритий одяг, надягати сміливі вбрання і показувати фігуру з нового боку. Шанувальники помітили, що Долина сильно схудла.

І тепер під час відпочинку співачка цього вже не приховує. Одна вже розповіла, що всього за півроку їй вдалося позбутися від 21 кілограма ваги за допомогою спеціальної дієти. В одному з інтерв'ю зірка зізналася, як зверталася в клініку. Вона пройшла спеціальне обстеження і здала безліч аналізів, щоб вивчити стан організмів.

Таким чином зірка вибрала дієту по здоров'ю, адже їй заборонили їсти деякий набір продуктів. Він включав фрукти, ягоди, моркву, брокколі, яйця, ікру, торти, вафлі, хліб, цибулю, чай, молочні та кисломолочні продукти. Зараз на відпочинку артистка чимало дивує зовнішністю, адже так схудла, що шанувальники не завжди її впізнають.

"Міняємо дислокацію, їдемо в інший санаторій, подивимося, як там і яке море! Всім чудового ранку і тако ж дня!🌞 » - пише Долина під новим постом.

У мережі відповідають:

"Лара! Ти зробила мій ранок!!!👏 😍 ; Розкішна!; Красуня!!! Гарного відпочинку Вам!; Лариса, хороша форма!!!! Ви велика розумниця, трудяга і красуня!; Відмінно виглядаєте👍; ви мене сильно мотивуєте. Ношу 52-й розмір😢; величезна робота виконана вами дада; побільше фото в бікіні)))) ви-молодець; навіщо? Для чого? Мадонна?».

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