Переможці "Євробачення", італійський гурт Måneskin дасть концерт у Києві

Вони виступлять 7 березня в рамках Європейського туру. Продаж квитків почався 30 вересня о 12:00, і за перші пів години розкупили вже дві партії квитків у фан-зони. Такий ажіотаж різко відбився і на цінах і навіть "поклав" сайт.

Першим кільком тисячам поглонників італійських рокерів вдалося купити квитки за найнижчими цінами:

Фан-зона - 1299 гривень;

FAN – ранній вхід) - 1999 гривень;

VIP-ФАН-2499 гривень;

Місця на балконі за столиками – 4999 гривень.

Потім сайт "ліг", а згодом почав перенаправляти в онлайн-чергу.

Коли сайт відновив роботу квитки помітно подорожчали:

Фан-зона - 1699 гривень;

FAN – ранній вхід) - 2499 гривень;

VIP-ФАН-2999 гривень;

Місця за столиками-4999 гривень;

Покращені місця за столиками – 5999 гривень.

Зараз найнижча ціна значиться 2499, проте купити квиток поки неможливо.

При спробі придбати квиток на концерт. Показує наступне повідомлення:

Нагадаємо, що перед відкриттям продажів італійці потрапили в скандал, написавши на афіші" Kiev "замість " Kyiv". Це не на жарт обурило фанатів, але на рішення відвідати концерт, як можна побачити, не вплинуло.

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