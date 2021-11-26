У родині Алли Пугачова емоційно висловилися про трагедію, яка потрясла країну: "Душею з вами"

Чоловік російської Примадонни Алли Пугачової шоумен Максим Галкін відреагував на трагедію, яка сталася на шахті "Листвяжная" в Кемеровській області, і забрала 52 життя.

Як пише Politeka.net, про це Максим Галкін написав на своїй сторінці в Instagram.

«Страшна трагедія на Кузбасі. Стільки сімей в одну мить стали нещасними. В черговий раз задаюся питанням, чи варто видобуток вугілля таким способом всіх цих життів? Невже в наш час неможливо убезпечити працю шахтарів, або принаймні знизити до мінімуму ризики? Найглибші та найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих! Душею з вами!» - йдеться в повідомленні Максима Галкіна.

Нагадаємо, вибух на шахті "Листвяжная" прогримів вранці 25 листопада, коли під землею були 285 осіб. 26 листопада повідомили, що загальна кількість загиблих склала 52 людини. Це 46 шахтарів, яких напередодні не вдалося вивести на поверхню, і шестеро рятувальників, які брали участь в їх пошуках.

Родственники погибших горняков пришли к КПП шахты "Листвяжная", где 25 ноября произошла авария, которая привела к гибели 52 человек. Некоторых из них пускают на территорию шахты. Многие плачут. pic.twitter.com/LguV2MUqtr — bbcrussian (@bbcrussian) November 26, 2021

Нагадаємо, що вибух прогримів на шахті, що відомо про жертви: подробиці і кадри з місця НП

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