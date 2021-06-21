Умер Бывший гитарист группы «Тату» и основатель музыкального коллектива I.F.K. Максим Галстьян
Об этом сообщается на страничке коллектива в соцсети.
«Сегодня ночью не стало Макса. Основатель и сердце IFK, связавший с этой группой всю свою жизнь. Талантливейший музыкант, композитор, гитарист, автор текстов и продюсер», — говорится в сообщении.
Что стало причиной смерти не сообщается.
Однако музыкант Роман Хомутский на своей странице так прокомментировал известие о смерти гитариста: «Живите здесь и сейчас, никаких "потом". Но берегите себя, друзья. Не игнорируйте болезненные симптомы, мерзкий коронавирус не щадит ни молодых, ни старых».
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Максим Галстьян основал группы I.F.K. в 1994 году. Музыканты одними из первых в России начали играть в жанре альтернативного рока. Галстьян выступал с группой «Тату» на «Евровидении» в 2003 году, когда Россия заняла второе место с песней «Не верь, не бойся, не проси».
В 2011 году Максим Галстьян создал еще один проект, который назывался LaScala.
В начале 90-х он познакомился с телеведущей Туттой Ларсен. Пара поженилась, но в 2000 году они развелись.
В Интернете поднялась волна скорби.
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