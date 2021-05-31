Американский певец и автор песен скончался в своем доме
Песни популярного артиста звучат в зарубежных и других фильмах, а сам он был удостоен множества престижных премий.
Так, 29 мая умер 78-летний автор песен, кантри-певец, обладатель пяти премий "Грэмми" Би Джей Томас. Артист скончался в собственном доме в Арлингтоне, пишет rg.ru.
Причиной смерти стал рак легких четвертой степени. К слову, в конце марта Томас сам рассказал о своей болезни в Facebook. Тогда он поделился, что проходит лечение в госпитале в Техасе и настроен выздороветь.
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Отметим, будущий музыкант родился 7 августа 1942 года в Оклахоме. Свой первый альбом он выпустил в 26-летнем возрасте. Общий тираж пластинок составил 70 млн копий с песнями Hooked on a Feeling, Can't Help Believing и другими.
Главный мегахит Raindrops Keep Fallin' on my Head четыре недели держался на первом месте "горячей сотни" Billboard в 1970-м. Эту композицию можно услышать в картине "Человек-паук" 2004 года, а сама Людмила Гурченко пропела этот хит в фильме "Вокзале для двоих" Рязанова.
Также инструментальную версию хита можно услышать в драме с Лановым "Здравствуйте, доктор!" (1974) и короткометражной комедии Баадура Цуладзе и Реваза Габриадзе "Удача" (1980).
Отметим, песня была написана Бертом Бакараком и Хэлом Дэвидом для вестерна "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" (1969), и получила премию "Оскар" как оригинальная композиция к фильму.
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