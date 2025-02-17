Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме может изменяться, поэтому рекомендуют следить за официальными сообщениями.

В Украине из-за последствий российской атаки по команде «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии, сообщает Politeka.net.

Как сообщает Минфин, такие меры стали необходимыми из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Уточняется, что по распоряжению "Укрэнерго" в столице, Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электроэнергии.

По информации Укрэнерго, в приоритетном порядке отключают промышленных потребителей и бизнес. Для бытовых пользователей ограничения применяются только в исключительных случаях, за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго, сообщает Політека.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме может изменяться, поэтому рекомендуют следить за официальными сообщениями операторов системы распределения. «Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо!» — призывали в Укрэнерго.

К тому же в "Сумыоблэнерго" рассказали, что в области с 8.30 действуют графики аварийных отключений. В настоящее время ГАВ действуют для 1 и 2 очередей потребителей.

Кроме того, представитель "Черкассыоблэнерго" в комментарии "Суспільному" сообщил, что у жителей области попросили снизить использование электроприборов.

Напомним также, что после 1 марта в Украине сохранится действующий тариф на электроэнергию - 4,32 грн за 1 кВт*ч. Он будет оставаться неизменным как минимум до завершения отопительного сезона, то есть до 30 апреля.

В бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех нуждающихся украинцев.

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